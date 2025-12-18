Реклама

13:27, 18 декабря 2025Из жизни

Сбежавший преступник притворился статуей, спрятался в вертепе и попался из-за мэра

В Италии преступник сбежал от правосудия и притворился статуей в вертепе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Мэр города Галатоне, Италия, Флавио Филони нашел сбежавшего преступника, который спрятался в рождественском вертепе. Об этом сообщает The Times.

Филони рассказал, что прогуливался у городской площади, как вдруг увидел экспозицию из статуй, воссоздающую сцену рождения Иисуса Христа в хлеву. «Я заметил, что, кроме Иосифа, Марии, Иисуса и пастуха, там был еще один пастырь, которого я раньше не видел», — отметил Филони.

Еще одна фигура стояла среди тюков сена, справа от кроватки, с поднятыми руками. Филони признался, что она была так похожа на настоящего человека, что он уже думал позвонить создателю этой сцены и выразить свое восхищение. Внезапно этот пастырь двинулся с места, и мэр понял, что перед ним живой человек, который просто притворился статуей.

Филони спросил у мужчины, все ли с ним в порядке. Тот ответил, что хочет переночевать в вертепе. После он вылез из вертепа, пошел в ближайшую церковь и попытался там раздеться. К этому моменту прибыла полиция, и его задержали.

Мужчина оказался 38-летним преступником. Его осудили в Болонье за нападение, приговорили к девяти месяцам тюрьмы, и он сбежал от правосудия. Как отметил Филони, он так и не понял, почему преступник решил скрыться именно в Галатоне, при этом еще и в самом посещаемом месте города.

Ранее сообщалось, что известный в криминальных кругах «мастер побегов» в четвертый раз сбежал из итальянской тюрьмы. Рецидивист перепилил прутья в своей камере и спустился из окна по узлам из простыней.

