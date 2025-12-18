Сексолог предупредила женщин о вреде порно

Регулярный просмотр порно может быть опасен не только для мужчин, но и для женщин, предупредила психолог-консультант в сфере сексуальных отношений, член Международной ассоциации сексологов Мирослава Красова. О специфическом вреде порно она рассказала в беседе с изданием РИАМО.

По словам Красовой, из-за порно у женщин могут появиться нереалистичные представление о сексе. В частности, могут возникнуть завышенные требования к внешности партнера и его выносливости, объяснила специалистка.

Кроме того, особую опасность представляют фильмы для взрослых, в которых показывают жесткий секс, так как они нормализуют удушение и других опасные практики у подростков и молодых взрослых. Краснова объяснила, что из-за порно некоторые люди начинают считать их нормальными и не спрашивают согласие партнерши на них. Реальный опыт удушения и других похожих практик может стать травмирующим для девушки, предупредила психолог.

