Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:15, 18 декабря 2025Путешествия

Сотни пассажиров застряли в аэропорту российского города из-за непогоды

Более 200 человек застряли в аэропорту Хабаровска из-за непогоды
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Денис Бирюков / РИА Новости

Более 200 пассажиров застряли в международном аэропорту Хабаровска из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что вылеты рейсов в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Охотск отложены до завтра. Также задерживается рейс Хабаровск-Богородское, скорректировано расписание вылета до Улан-Удэ.

«Отправления ожидают более 200 пассажиров. Хабаровский и Николаевский-на-Амуре транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав граждан и предоставление им обязательных услуг. Жалоб в прокуратуру не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее десятки пассажиров застряли в аэропорту Кабардино-Балкарской Республики на 12 часов из-за того, что задержался вылет в Москву. Россияне рассказали, что за все время ожидания не получили ответов от сотрудников авиаперевозчика, им также не выдали воду и еду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Министр финансов Финляндии усомнилась в пользе членства в Еврозоне

    В Германии предложили размещение миротворцев на Украине без участия НАТО

    В России нашли новый способ собрать денег с табачной отрасли

    Бойца-чемпиона из команды Нурмагомедова дисквалифицировали за допинг

    Российская актриса предложила свой кров Долиной

    Ольга Серябкина опубликовала фото в мини-платье с глубоким декольте

    Власти Чечни ответили на заявления о мистификации с Кадыровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok