Сотни пассажиров застряли в аэропорту российского города из-за непогоды

Более 200 человек застряли в аэропорту Хабаровска из-за непогоды

Более 200 пассажиров застряли в международном аэропорту Хабаровска из-за непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что вылеты рейсов в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Охотск отложены до завтра. Также задерживается рейс Хабаровск-Богородское, скорректировано расписание вылета до Улан-Удэ.

«Отправления ожидают более 200 пассажиров. Хабаровский и Николаевский-на-Амуре транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав граждан и предоставление им обязательных услуг. Жалоб в прокуратуру не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее десятки пассажиров застряли в аэропорту Кабардино-Балкарской Республики на 12 часов из-за того, что задержался вылет в Москву. Россияне рассказали, что за все время ожидания не получили ответов от сотрудников авиаперевозчика, им также не выдали воду и еду.