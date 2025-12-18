США одобрили продажу Тайваню РСЗО HIMARS

Госдеп США одобрил продажу Тайваню РЗСО HIMARS на $4,05 миллиарда

Государственный департамент (Госдеп) США одобрил продажу Тайваню реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на 4,05 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), входящего в состав Минобороны Соединенных Штатов.

«Предлагаемая продажа соответствует законодательству и политике США (...) (Она) служит национальным, экономическим и интересам безопасности США, поддерживая продолжающиеся усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала», — говорится в заявлении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом США. В ходе разговора китайский лидер разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что «возвращение Тайваня Китаю является важным элементом послевоенного мирового порядка».