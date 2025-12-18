Реклама

17:43, 18 декабря 2025Культура

Стали известны причины закрытия фонда Бабкиной

Пресс-секретарь Бабкиной: Фонд помощи пожилым артистам давно не функционировал
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь певицы Надежды Бабкиной Кристина Кибизова раскрыла причины закрытия благотворительного фонда поддержки пожилых артистов. Об этом сообщает портал «Абзац».

По словам Кибизовой, фонд «Фонд поддержки деятелей культуры», о котором идет речь в свежих публикациях, не функционировал уже долгое время.

«У Надежды Георгиевны есть действующий фонд "Народная певческая культура". Фонд, о котором говорят, долгое время не функционировал. Чтобы не заниматься двумя фондами, решили оставить один», — заявила она.

Известно, что организация была открыта почти 30 лет назад и помогала деятелям культуры.

Ранее стало известно, что российская певица Надежда Бабкина закрыла свою благотворительную организацию «Фонд поддержки деятелей культуры», созданную для помощи пожилым артистам.

