Стало известно о подготовке США к возможному приезду Путина

Шерпа Лукаш: США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20 в 2026 году

США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре 2026 года, об этом сообщила шерпа РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш, передает РИА Новости.

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты 15-16 декабря провели первую встречу представителей стран объединения в рамках своего председательства.

«США готовятся к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — отметила Лукаш.

Ранее Госдепартамент США объявил, что место Южно-Африканской Республики (ЮАР) в «Большой двадцатке» (G20) займет Польша. Глава ведомства Марко Рубио отметил, что успех Польши разительно контрастирует со стагнацией экономики ЮАР. Кроме того, по его словам, неотъемлемой частью внутренней политики африканской страны стали «расизм и терпимость к насилию в отношении своих граждан».