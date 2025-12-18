Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

Слюсарь: Два члена экипажа грузового судна погибли в результате атаки ВСУ

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ростовский порт загорелось грузовое судно, находившиеся на борту два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения людям!», — написал Слюсарь.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин ранее сообщал о том, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Помимо порта ВСУ ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб никто не пострадал.

Под атакой также оказались Батайск и Таганрог. В Батайске ранения получили семь мирных жителей, четверым оказали медицинскую помощь на месте, троих госпитализировали, но одного из них врачи не смогли спасти.

