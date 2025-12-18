Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:41, 18 декабря 2025Россия

Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

Слюсарь: Два члена экипажа грузового судна погибли в результате атаки ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ростовский порт загорелось грузовое судно, находившиеся на борту два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения людям!», — написал Слюсарь.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин ранее сообщал о том, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Помимо порта ВСУ ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб никто не пострадал.

Под атакой также оказались Батайск и Таганрог. В Батайске ранения получили семь мирных жителей, четверым оказали медицинскую помощь на месте, троих госпитализировали, но одного из них врачи не смогли спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Стало известно об озвучившем роль Путина в «Простоквашино» двойнике

    США одобрили продажу Тайваню РСЗО HIMARS

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    В Батайске возросло число число пострадавших при атаке БПЛА

    Раскрыты последствия неспособности ЕС предоставить кредит Украине

    Обычный молочный продукт назвали помощником в замедлении старения иммунитета

    Западный журналист описал странное состояние Трампа во время обращения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok