Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 18 декабря 2025Россия

Стало известно о шпионящем дроне-разведчике США в акватории Черного моря

Shot: Дрон-разведчик США шпионит в акватории Черного моря со стороны Севастополя
Майя Назарова

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Дрон-разведчик США шпионит в акватории Черного моря со стороны Севастополя. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, беспилотник относится к модели RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.

Полет американского дрона заметили со стороны Севастополя. Предположительно, он ведет разведку, наворачивая круги неподалеку от Крыма.

Как утверждает Shot, пару часов назад беспилотник стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, пролетел Грецию, Болгарию, некоторое время кружил около города Варна и занял дежурство в акватории Черного моря.

Global Hawk может набирать высоту до 18 тысяч метров и имеет дальность полета около 23 тысячи километров в час.

Ранее сообщалось, что дрон-разведчик НАТО заметили у российской границы.

Тогда предполагалось, что летательный аппарат мог наводить украинские дроны во время массовой ночной атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в российском регионе

    США заподозрили в блефе на переговорах по Украине

    Продажам машин с пробегом в России предрекли стагнацию

    Раскрыта схема вербовки ВСУ заключенных российской колонии

    Адвокат ответил на объявление Киркорова в розыск на Украине

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Обычный молочный продукт назвали помощником в замедлении старения иммунитета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok