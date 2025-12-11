У российской границы заметили дрон-разведчик НАТО

Shot: Дрон-разведчик НАТО заметили у российской границы

Дрон-разведчик НАТО заметили около границ с Российской Федерацией. Как пишет Telegram-канал Shot, беспилотник пролетел девять стран и сейчас ведет разведдеятельность над Эстонией.

Предварительно, он мог наводить украинские дроны во время массовой ночной атаки.

Как указали журналисты, американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk несколько часов назад стартовал с военно-морской авиабазы альянса Сигонелла в итальянской Сицилии. Далее он пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, сделал большой крюк над Польшей и зашёл в воздушное пространство Латвии и Литвы.

10 ноября у российской границы заметили американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Утверждалось, что данный самолет следит за территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря.

До этого стало известно, что истребители Военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные полеты в регионе, расположенном у российских границ.