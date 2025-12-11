Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 11 декабря 2025Россия

У российской границы заметили дрон-разведчик НАТО

Shot: Дрон-разведчик НАТО заметили у российской границы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Дрон-разведчик НАТО заметили около границ с Российской Федерацией. Как пишет Telegram-канал Shot, беспилотник пролетел девять стран и сейчас ведет разведдеятельность над Эстонией.

Предварительно, он мог наводить украинские дроны во время массовой ночной атаки.

Как указали журналисты, американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk несколько часов назад стартовал с военно-морской авиабазы альянса Сигонелла в итальянской Сицилии. Далее он пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, сделал большой крюк над Польшей и зашёл в воздушное пространство Латвии и Литвы.

10 ноября у российской границы заметили американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Утверждалось, что данный самолет следит за территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря.

До этого стало известно, что истребители Военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные полеты в регионе, расположенном у российских границ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа военнослужащую

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках атаковать Москву

    Осужденная за мошенничество по делу Долиной отказалась выступать в суде

    Замеченного на концерте экс-главу МИД Украины раскритиковали

    Европа оценила ход переговоров по Украине

    Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу

    Бывший российский следователь оказался сексуальным маньяком

    У российской границы заметили дрон-разведчик НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok