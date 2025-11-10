У российской границы заметили самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II

У российской границы заметили американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Утверждается, что данный самолет следит за территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря. Воздушное судно способно определять характеристики и координаты систем противовоздушной обороны (ПВО) и других важных объектов на высоте более 12 километров.

«Появление Bombardier ARTEMIS II в акватории Балтийского моря говорит о том, что НАТО продолжает курс на эскалацию и дестабилизацию обстановки у границ России, собирая информацию, которая гипотетически позволяет определить цели для нанесения ударов», — указано в сообщении.

Ранее самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США уже во второй раз за несколько дней заметили над Черным морем.