Истребители страны НАТО начали учения у российских границ

Финские истребители Hornet начали тренировочные полеты у российских границ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Young / Globallookpress.com

Истребители Военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные полеты в регионе, расположенном у российских границ. Об этом сообщает издание Iisalmen Sanomat.

«Карельское авиакрыло организует летные учения Vilkku 25 на авиабазе Риссала с 10 по 13 ноября», — утверждается в публикации.

По данным издания, тренировочные полеты будут проводиться в том числе в финской области Кайнуу, которая граничит с Россией. Мероприятия по отработке ночных тренировочных полетов Карельского, Лапландского крыльев и академии военно-воздушных сил стартовали 20 октября. Серия учений должна завершиться в декабре.

В начале октября в финском городе Миккели у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО (MCLCC).

