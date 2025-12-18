Реклама

06:57, 18 декабря 2025Культура

Стало известно об озвучившем роль Путина в «Простоквашино» двойнике

«Двойник» Путина из Comedy Club Грачев озвучил роль главы РФ в «Простоквашино»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В Союзмутфильме заявили, что президент России Владимир Путин появился в новом мультфильме «Простоквашино». «Газете.Ru» стало известно, что роль главы РФ озвучил актер из Comedy Club Дмитрий Грачев, которого называют «двойником» Путина.

«Да, я поучаствовал в озвучке», — подтвердил изданию актер. Он уклонился от вопроса, о чем будет серия, отметив, что это должен быть сюрприз на Новый год.

По словам Грачева, Путин появляется в мультфильме как полноценный персонаж. Он также рассказал, как российский лидер будет взаимодействовать с героями «Простоквашино».

«Никого не выделяя, так скажем», — отметил актер.

Ранее в «Союзмультфильме» подтвердили подлинность кадров с Путиным в «Простоквашино». На слитом в сеть кадре президент РФ предстал вместе с котом Матроскиным, Дядей Федором, почтальоном Печкиным и другими персонажами.

