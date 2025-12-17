Появление Путина в популярном мультфильме подтвердили

Киностудия «Союзмультфильм» подтвердила появление президента России Владимира Путина в одном из будущих эпизодов мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в сети появился кадр из культового мультфильма, на котором изображен глава государства. На нем Путин предстал вместе с котом Матроскиным, Дядей Федором, почтальоном Печкиным и другими персонажами.
«Да, кадр подлинный», — заявил собеседник агентства.
В июне глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о готовящемся появлении президента России Владимира Путина в качестве персонажа культового мультсериала студии.