Мир
11:37, 18 декабря 2025Мир

Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

FT: Страны ЕС опасаются ответных действий России на бессрочную заморозку активов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: 4kclips / Shutterstock / Fotodom  

В Европейском союзе (ЕС) опасаются, что Москва конфискует западные активы в России в ответ на использование бессрочно замороженных российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Бельгия считает, что «первой жертвой» станет депозитарий Euroclear, где находятся российские активы на сумму около 260 миллиардов евро. Российский Центробанк уже подал к нему иск на сумму 18 триллионов рублей.

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер предупредил о «вредных последствиях» для всей Европы и выступает против кредита Украине в 90 миллиардов евро, обеспеченного этими активами. Брюссель требует от партнеров по ЕС «неограниченных гарантий» на случай ответных мер России, но другие страны считают это невозможным.

Ранее де Вевер заявил, что изъятие активов России может нарушить международное право. Он подчеркнул, что такого не делали даже во время Второй мировой войны. Политик добавил, что Еврокомиссия до сих пор не предложила ему заслуживающего доверие текста по гарантиям по российским активам.

