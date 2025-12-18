Российская разведка указала на один шаг Киева из-за небывалого количества дезертиров

СВР: Киев закрыл данные по дезертирам из-за их небывалого количества

Украинские власти закрыли публикацию статистики по новым уголовным делам в отношении дезертиров из Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за их большого числа. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Небывалый рост случаев дезертирства даже вынудил офис генерального прокурора Украины убрать из перечня публикуемых данных статистику вновь открытых уголовных дел по фактам самовольного оставления воинских частей», — говорится в заявлении.

Ранее в СВР заявили, что коррупционный скандал в высших властных кругах Украины привел к падению морального духа в армии.