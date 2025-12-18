Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 18 декабря 2025Бывший СССР

Токаев встретился с императором

Президент Казахстана Токаев обсудил сотрудничество с императором Японии Нарухито
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с Императором Японии Нарухито сотрудничество двух стран и вопросы международной сферы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба казахстанского лидера.

«Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах», — говорится в сообщении.

В ходе встречи монарх отметил, что визит Токаева в Страну восходящего солнца станет «значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана» и выведет их на качественно новый уровень.

Ранее стало известно, что в Казахстане начнут отправлять людей в тюрьмы за нападения на медиков и водителей бригад скорой помощи. Закон, предусматривающий заключение сроком до 12 лет за соответствующие действия, принял Мажлис (нижняя палата парламента) страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

    Согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попал под следствие

    Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

    В России родился ребенок с полутораметровой пуповиной

    VGV рассказал о новинках для России на 2026 год

    Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

    Тело не выжившего при нападении в Одинцово подростка вывезли из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok