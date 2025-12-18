Токаев встретился с императором

Президент Казахстана Токаев обсудил сотрудничество с императором Японии Нарухито

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с Императором Японии Нарухито сотрудничество двух стран и вопросы международной сферы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба казахстанского лидера.

«Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах», — говорится в сообщении.

В ходе встречи монарх отметил, что визит Токаева в Страну восходящего солнца станет «значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана» и выведет их на качественно новый уровень.

Ранее стало известно, что в Казахстане начнут отправлять людей в тюрьмы за нападения на медиков и водителей бригад скорой помощи. Закон, предусматривающий заключение сроком до 12 лет за соответствующие действия, принял Мажлис (нижняя палата парламента) страны.