Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:38, 18 декабря 2025Россия

Трамп назвал армию США самой могущественной в мире

Трамп заявил, что армия США является самой могущественной в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Doug Mills — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем обращении к нации из Белого дома утверждает, что армия США якобы самая могущественная в мире. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

«У нас самая мощная армия в мире», — отметил политик.

По его словам, Соединенные Штаты достигли рекорда по объему зачислений в ряды американских Вооруженных сил.

В ноябре Дональд Трамп снова выразил уверенность, что страна обладает лучшей армией в мире. Политик назвал армию США лучшей в мире и подчеркнул, что в стране выпускают лучшую технику.

До этого Трамп уже называл армию США лучшей в мире. При этом он остался недоволен военным парадом, который прошел в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия Сухопутных войск страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Трамп в обращении к нации не упомянул Украину

    Обнаружен древний храм бога солнца

    Названы опасные последствия хранения «Оливье» вне холодильника

    Девушка раскрыла страшный секрет лучшей подруги и потеряла ее навсегда

    Дмитриев обвинил Евросоюз в двух вещах

    У ЦБ появилась причина вновь повысить ключевую ставку

    ВС России нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok