Трамп назвал армию США самой могущественной в мире

Трамп заявил, что армия США является самой могущественной в мире

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем обращении к нации из Белого дома утверждает, что армия США якобы самая могущественная в мире. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

«У нас самая мощная армия в мире», — отметил политик.

По его словам, Соединенные Штаты достигли рекорда по объему зачислений в ряды американских Вооруженных сил.

В ноябре Дональд Трамп снова выразил уверенность, что страна обладает лучшей армией в мире. Политик назвал армию США лучшей в мире и подчеркнул, что в стране выпускают лучшую технику.

До этого Трамп уже называл армию США лучшей в мире. При этом он остался недоволен военным парадом, который прошел в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия Сухопутных войск страны.