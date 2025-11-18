Трамп назвал страну с лучшей армией в мире

Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что страна обладает лучшей армией в мире. Его слова приводит РИА Новости.
Трамп назвал армию США лучшей в мире и подчеркнул, что в стране выпускают лучшую технику.
«Мы восстановили нашу армию. У нас самая сильная армия в мире, и мы производим лучшее военное оборудование в мире», — подчеркнул он во время выступления на мероприятии компании McDonald's.
Ранее Трамп уже называл армию США лучшей в мире. При этом он остался недоволен военным парадом, который прошел в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия Сухопутных войск страны.