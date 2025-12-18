Реклама

14:15, 18 декабря 2025

Трамп ударил по Европе дешевыми китайскими товарами

WSJ: Из-за пошлин Трампа поток дешевых китайских товаров хлынул в Европу
Кирилл Луцюк

Фото: Doug Mills / Reuters

Введение президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин на китайские товары обернулось их переориентацией на европейские рынки. Об этом сообщило издание Wall Street Journal (WSJ).

В частности, речь идет как минимум о 100-долларовом сборе на небольшие посылки, хотя прежде отправления из Китая освобождались от уплаты тарифов, если их стоимость не превышала 800 долларов. Как следствие, с конца весны поток таких посылок из КНР в Америку обрушился на 40 процентов.

Однако китайские экспортеры вышли из этой ситуации, перенаправив товары в Европейский союз, который не облагает посылки стоимостью до 150 евро пошлинами. Кроме того, удобным рынком оказалась Великобритания. Итогом такого развития событий стало то, что китайские поставки в Венгрию и Данию подскочили почти на 300 процентов, а в ФРГ, Францию и Соединенное Королевство больше чем на 50 процентов. Однако европейские производители и ретейлеры оказались не в восторге от такого развития событий. Их пугает поток дешевых китайских товаров, в котором они видят угрозу собственному бизнесу.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю карательными пошлинами, если Пекин не решит проблему торгового дисбаланса.

