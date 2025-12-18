Трамп заявил о сокращении морского наркотрафика

Трамп: Поток наркотрафика морским путем сократился на 94%

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что поток наркотрафика в Соединенные Штаты морским путем сократился на 94 процента за время его нахождения у власти. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.

«Наркотрафик по океану и по морю сократился на 94 процента», — заявил Трамп.

15 декабря американские военные нанесли удар по трем суднам в Тихом океане по приказу главы Пентагона Пита Хегсета. По данным Южного командования Вооруженных сил США, они перевозили наркотики в международных водах.