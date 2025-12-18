Реклама

05:30, 18 декабря 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала жизнь в стойбище оленеводов словами «минус 30 — это тепло»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала жизнь в стойбище оленеводов словами «минус 30 — это тепло». О своих наблюдениях она написала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор блога прожила в тундре четыре дня. «Термометра тут нет, но я еще в городе посмотрела прогноз погоды. Там было написано — "минус тридцать". Да-да, это у них "тепло". Холодно — это когда минус 50 градусов», — поделилась Лисейкина. Путешественница написала, что туалет здесь — это сугроб в ста метрах от стойбища, само жилье — чум — не больше сорока метров размером, где функцию кровати выполняют оленьи шкуры. Кроме того, ближайшие соседи живут в десятках километров.

Блогерша поинтересовалась у хозяйки жилища, почему семья не переедет в город Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), где у них есть квартира. «Иногда ездим. В баню сходить, продукты купить, но долго там не выдерживаю. Душно, тесно, шумно. А тут мой дом, тут свобода», — ответила ей женщина.

Сама путешественница призналась, что после четырех дней жизни в тундре ей хотелось в горячую ванну и на мягкую постель.

Ранее россиянка описала жизнь женщины-оленевода в тундре фразой «ее задача — подавать еду». Также путешественница рассказала, что ей нельзя обходить чум сзади, так как там стоят священные нарты с фигурами семейных идолов — это место мужчин и духов.

