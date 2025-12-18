Трое россиян на моторной лодке грабили дома в коттеджных поселках

В Саратове арестовали троих домушников, грабивших дома в элитных поселках

В Саратове арестовали троих домушников, грабивших дома в элитных поселках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, трое злоумышленников следили за жильцами частных домовладений, используя различные технические средства, в том числе и приборы ночного видения. Они изучали охранные системы и варианты их быстрого отключения. После взлома стеклопакетов и блокирования сигнализации проникали в дома, собирали ценности и скрывались с места преступления.

В одном из элитных коттеджных поселков злоумышленники решили использовать нестандартный способ проникновения на участок. Дом располагался на берегу реки, преступники на катере подошли к участку, не попадая в камеры наблюдения. После чего проникли в жилище и похитили сейф, который доставили к лодке на обнаруженной там же садовой тележке. Сумма ущерба составила примерно три миллиона рублей.

Сотрудники полиции задержали их с поличным на федеральной трассе. В автомобиле находились соучастники и похищенное имущество, которое они везли в Москву на реализацию.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий сообщник находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

