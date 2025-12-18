Голова россиянки внезапно раздулась после окрашивания в салоне

У москвички внезапно раздулась голова после окрашивания в салоне красоты

Жительница Москвы (имя и фамилия не раскрываются) посетила салон красоты, чтобы покрасить волосы, и столкнулась с внезапным последствием. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Shot Проверка».

Россиянка рассказала, что через несколько часов после процедуры у нее поднялась температура и покраснела шея. Вместе с тем ее голова начала сильно чесаться. Чтобы уменьшить зуд, девушка нанесла на кожу антигистаминную мазь и легла спать. Однако наутро ее голова неожиданно распухла.

На размещенных кадрах москвичка запечатлела лицо неестественной формы. «Я, конечно, все понимаю, но у меня башка опять раздулась», — посетовала она. Со временем отек увеличился, и окончательно аллергическая реакция прошла только спустя несколько дней.

В ноябре девушка попала в больницу с внешностью «жертвы чумы» из-за средства для ресниц. Парикмахеру Харли Уотсон подруга нанесла сыворотку для роста ресниц и бровей, вследствие чего ее глаза начали чесаться и отекать.