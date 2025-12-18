Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 18 декабря 2025Силовые структуры

Участнику СВО пригрозили подкинуть наркотики и потребовали полмиллиона рублей

В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, сотрудник отдела полиции по Канашскому району с сообщниками разработали план вымогательства у участника СВО. Вечером 27 ноября правоохранитель инсценировал обнаружение у него наркотиков, а после с сообщниками, угрожая насилием, потребовал от потерпевшего 500 тысяч рублей. При этом у мужчины забрали машину в качестве залога.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в Москве суд отправил «Человека-паука» с заседания по делу Ларисы Долиной в изолятор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Зеленский порассуждал о смерти не желающих видеть Украину в НАТО политиков

    Участнику СВО пригрозили подкинуть наркотики и потребовали полмиллиона рублей

    В России предрекли падение цен на один вид жилья

    Героям статьи «Ленты.ру» оставили проданную мошенниками квартиру

    Россиян предупредили о рисках самостоятельного устранения засоров

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok