Участнику СВО пригрозили подкинуть наркотики и потребовали полмиллиона рублей

В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО

В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, сотрудник отдела полиции по Канашскому району с сообщниками разработали план вымогательства у участника СВО. Вечером 27 ноября правоохранитель инсценировал обнаружение у него наркотиков, а после с сообщниками, угрожая насилием, потребовал от потерпевшего 500 тысяч рублей. При этом у мужчины забрали машину в качестве залога.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в Москве суд отправил «Человека-паука» с заседания по делу Ларисы Долиной в изолятор.