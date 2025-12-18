Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:16, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о высоких ценах

Телеведущий Привольнов заявил о высоких ценах на жилье в Тель-Авиве
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший из России и живущий в Израиле, заявил, что в этой стране очень высокие цены на недвижимость. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале Sheinkin40.

Как признался ведущий, он периодически удивляется тому, что Тель-Авив, в котором он живет, был построен за небольшие по сравнению с другими крупными городами сроки. «Я гуляю по Тель-Авиву и иногда думаю: "Господи, как они все это смогли? И как они смогли сделать так, чтобы эта недвижимость стоила дороже, чем где бы то ни было?"» — сказал Привольнов.

Ведущий в шутку добавил, что цены на жилье в этом городе высокие, поскольку израильтяне знают некий секрет.

Ранее Привольнов заявил, что ему очень нравится теплый климат в Израиле. По словам ведущего, солнечная погода в этой стране делает людей более счастливыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долиной вернули часть денег за квартиру

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Россиянин угадал точный счет трех футбольных матчей и преумножил ставку в 1,6 тысячи раза

    Россияне выбрали лучшие фильмы, песни и шоу уходящего года

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Раскрыты размеры складного iPhone

    19-летняя внучка Маслякова показала фото в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

    Показано видео удара по мосту в Одессе

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о высоких ценах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok