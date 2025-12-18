Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о высоких ценах

Телеведущий Привольнов заявил о высоких ценах на жилье в Тель-Авиве

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший из России и живущий в Израиле, заявил, что в этой стране очень высокие цены на недвижимость. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале Sheinkin40.

Как признался ведущий, он периодически удивляется тому, что Тель-Авив, в котором он живет, был построен за небольшие по сравнению с другими крупными городами сроки. «Я гуляю по Тель-Авиву и иногда думаю: "Господи, как они все это смогли? И как они смогли сделать так, чтобы эта недвижимость стоила дороже, чем где бы то ни было?"» — сказал Привольнов.

Ведущий в шутку добавил, что цены на жилье в этом городе высокие, поскольку израильтяне знают некий секрет.

Ранее Привольнов заявил, что ему очень нравится теплый климат в Израиле. По словам ведущего, солнечная погода в этой стране делает людей более счастливыми.