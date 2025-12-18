FT: Украину ждет финансовый крах, если ЕС не найдет решение по спонсированию

Украину ждет финансовый крах, если Европейский союз (ЕС) не найдет решение по спонсированию. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Эта политическая рана померкнет по сравнению с ущербом, нанесенным Зеленскому, если ЕС не сможет найти финансовое решение. Это поставит Киев на грань финансового краха», — говорится в статье.

Отмечается, что американские чиновники усилят давление на Украину с целью добиться территориальных уступок для обеспечения прекращения огня.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что ЕС является частью проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, так как Брюссель отклоняет любую мирную инициативу, не предлагая каких-либо альтернатив. Он подчеркнул, что нежелание Брюсселя общаться с Москвой лишь вредит мирному процессу.