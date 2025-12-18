Реклама

11:47, 18 декабря 2025

Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

FT: Украину ждет финансовый крах, если ЕС не найдет решение по спонсированию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украину ждет финансовый крах, если Европейский союз (ЕС) не найдет решение по спонсированию. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Эта политическая рана померкнет по сравнению с ущербом, нанесенным Зеленскому, если ЕС не сможет найти финансовое решение. Это поставит Киев на грань финансового краха», — говорится в статье.

Отмечается, что американские чиновники усилят давление на Украину с целью добиться территориальных уступок для обеспечения прекращения огня.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что ЕС является частью проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, так как Брюссель отклоняет любую мирную инициативу, не предлагая каких-либо альтернатив. Он подчеркнул, что нежелание Брюсселя общаться с Москвой лишь вредит мирному процессу.

