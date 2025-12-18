Реклама

Бывший СССР
06:14, 18 декабря 2025

Уничтожение двух бойцов ВСУ дроном-камикадзе сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения двух бойцов ВСУ в блиндаже дроном-камикадзе
Юлия Мискевич
В приграничной лесопосадке вскрыли наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Telegram-канал «НАТОптыш».

На кадрах показано, как оператор FPV группировки «Север» отправил дрон-камикадзе на оптоволокне в один из блиндажей и успешно поразил двух бойцов, укрывавшихся в нем.

До этого прилет «Шахедов» по украинскому городу сняли на видео.

Ранее расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) из отряда специального назначения группировки «Восток» нанес мощный удар по опорным пунктам и массовым скоплениям живой силы ВСУ.

