В Германии нашли способ принудить Украину к переговорам с Россией

Проект резолюции бундестага: ФРГ должна прекратить поддержку Украины ради мира

Германия должна прекратить поддержку Украины, чтобы Киев согласился вести переговоры о мире. Об этом говорится в проекте резолюции бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), с документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«Прекратить всю финансовую и военную поддержку Германии Украине, в том числе в рамках так называемого Европейского фонда мира, до тех пор, пока Украина не решит участвовать в серьезных мирных переговорах с Россией», — утверждается в проекте резолюции.

В АдГ подчеркнули, что это предложение не включает гуманитарную помощь. Согласно документу, ФРГ также следует сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом для достижения реалистичного мирного урегулирования украинского конфликта, которое будет учитывать интересы всех его сторон.

Ранее партия АдГ призвала сделать Германию посредником в отношениях Европы и России после урегулирования конфликта на Украине.