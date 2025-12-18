В Госдуме отреагировали на версию о тайных силах в деле Долиной

Депутат Милонов: Никаких тайных сил в скандале с Долиной не было

Причиной скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной стали не некие тайные силы, а то, что проблема оказалась актуальной для очень большого числа россиян, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на слова военкора Романа Сапонькова о причастности к скандалу третьих лиц.

«Эта история обнажила некоторые шероховатости в нашем гражданском кодексе, который был принят до появления новых вызовов и просто не предполагал тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. То, что этот скандал приковал к себе такое большое внимание, в итоге позволило выработать единую правовую позицию относительно таких историй, потому что раньше получался несправедливый перекос», — объяснил политик.

СМИ так активно писали о скандале с Долиной не из-за внешнего внимания, а потому что проблема оказалась актуальной не для одной покупательницы, а для многих жертв подобных схем, уверен Милонов.

«Если бы проблема была в одной Долиной, эту историю бы обсудили и забыли через пару дней. Но людей в такой ситуации, как у покупательницы ее квартиры, оказалось очень много. И общественное внимание стало катализатором ускоренного, тщательного рассмотрения дела Верховным судом. Так что никакие "теневые режиссеры" ничего не придумывали», — заключил депутат.

Ранее Сапоньков заявил, что в скандале с Долиной могли действовать некие тайные силы. Журналист добавил, что ему было бы интересно выяснить, в каких британских университетах учат создавать такие совпадения, и он начал бы задавать вопросы в России.