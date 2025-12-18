Реклама

06:15, 18 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве обратились к Орбану после его слов об активах России

Соскин: Зеленский может использовать закарпатских венгров против Орбана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский после отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принять предложение ЕС по конфискации российских активов может использовать против Будапешта закарпатских венгров. На это указал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«У Орбана свое видение, и, конечно, Зеленский и его бригада в долгу не останутся. Надо понимать, что могут произойти очень жесткие события, особенно учитывая венгров Закарпатья», — отметил эксперт.

По его словам, глава киевского режима рассчитывает на то, что Орбан находится в конфронтации с Брюсселем из-за жесткой позиции по защите национальных интересов Венгрии.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что Европейская комиссия сняла с повестки саммита ЕС, который будет проходить с 18 по 19 декабря, вопрос о конфискации замороженных российских активов.

Помимо этого, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

