Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:54, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

В Китае восхитились ответом России на украинские атаки в Черном море

Baijiahao: Китай восхищен ответом Путина на атаки в Черном море
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout / Reuters

Россия не стала терпеть украинские провокации против судов в Черном море, с которыми столкнулась в последние недели, и дала ответ. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

«Россия с ювелирной точностью ответила на провокации», — говорится в сообщении.

Авторы публикации считают, что атаки на суда, связанные с Россией, происходили с одобрения стран НАТО, которые выбрали молчаливую тактику, никак не осудив происходящее. Не исключено, что планирование атак могло происходить при участии западных специалистов.

В материале высказывается точка зрения, что действия Украины были направлены на ослабление России в процессе переговоров.

Ранее сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовое судно в ростовском порту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok