В Китае восхитились ответом России на украинские атаки в Черном море

Россия не стала терпеть украинские провокации против судов в Черном море, с которыми столкнулась в последние недели, и дала ответ. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

«Россия с ювелирной точностью ответила на провокации», — говорится в сообщении.

Авторы публикации считают, что атаки на суда, связанные с Россией, происходили с одобрения стран НАТО, которые выбрали молчаливую тактику, никак не осудив происходящее. Не исключено, что планирование атак могло происходить при участии западных специалистов.

В материале высказывается точка зрения, что действия Украины были направлены на ослабление России в процессе переговоров.

Ранее сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовое судно в ростовском порту.