В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с несовершеннолетним собеседником

Песков: Путин созвонится с мальчиком, желание которого он исполняет

В Кремле анонсировали телефонный разговор президента России Владимира Путина с несовершеннолетним собеседником. Пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова цитирует радиостанция «Маяк» в Telegram.

Речь идет о мальчике, желание которого исполнит президент.

Обычно дети обращаются к Путину с желаниями нематериального характера. Так, в 2024 году глава государства исполнил желания троих детей. Первый из них хотел почувствовать себя в роли пилота на авиатренажере, второй — побывать на репетиции ансамбля народного танца, а третий загадал поездку в Санкт-Петербург.

Также в Кремле рассказали о подготовке прямой линии с Владимиром Путиным, которая пройдет в пятницу, 19 декабря. По словам Пескова, на нее уже поступило свыше двух миллионов вопросов.