В Кремле охарактеризовали отношения России и США фразой «находятся в руинах»

Песков: Российско-американские отношения сейчас находятся в руинах

Российско-американские отношения сейчас находятся в руинах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Известия».

«Единственное, что в них появилось — и это очень важно, — это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный, это только диалог, который касается украинского урегулирования», — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва надеется, что по мере продвижения в вопросе украинского урегулирования, отношения с Вашингтоном удастся возродить. «Мы считаем, и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, что потенциал наших отношений большой и взаимовыгодный», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что Москва в ходе предстоящих переговоров с США хочет ознакомиться с новой версией американского мирного плана и понять, какие изменения были внесены в проект после контактов Вашингтона с Киевом и европейскими лидерами. По его словам, во время переговоров представителей Соединенных Штатов и Украины стороны работали над предложениями, согласованными в ходе российско-американского саммита на Аляске и встреч президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.