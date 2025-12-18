Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:31, 18 декабря 2025Мир

В Кремле охарактеризовали отношения России и США фразой «находятся в руинах»

Песков: Российско-американские отношения сейчас находятся в руинах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Российско-американские отношения сейчас находятся в руинах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Известия».

«Единственное, что в них появилось — и это очень важно, — это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный, это только диалог, который касается украинского урегулирования», — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва надеется, что по мере продвижения в вопросе украинского урегулирования, отношения с Вашингтоном удастся возродить. «Мы считаем, и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, что потенциал наших отношений большой и взаимовыгодный», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что Москва в ходе предстоящих переговоров с США хочет ознакомиться с новой версией американского мирного плана и понять, какие изменения были внесены в проект после контактов Вашингтона с Киевом и европейскими лидерами. По его словам, во время переговоров представителей Соединенных Штатов и Украины стороны работали над предложениями, согласованными в ходе российско-американского саммита на Аляске и встреч президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долиной вернули часть денег за квартиру

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Россиянин угадал точный счет трех футбольных матчей и преумножил ставку в 1,6 тысячи раза

    Россияне выбрали лучшие фильмы, песни и шоу уходящего года

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Раскрыты размеры складного iPhone

    19-летняя внучка Маслякова показала фото в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

    Показано видео удара по мосту в Одессе

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о высоких ценах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok