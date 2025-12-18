В России несколько губернаторов не провели прямых линий с жителями

В России несколько губернаторов пока не провели прямых линий с жителями. Об этом стало известно «Ведомостям».

По данным издания, еще не общались с гражданами по итогам года глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Как выяснили ведомости, глава глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ответит на вопросы жителей 24 декабря. Кроме того, пока не общался с избирателями в формате прямой линии врио губернатора Тверской области Виталий Королев, назначенный на эту должность 5 ноября после досрочной отставки Игоря Рудени. Тот 29 сентября получил пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин активно готовится к своей прямой линии, которая состоится 19 декабря.

