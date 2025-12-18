Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 18 декабря 2025Россия

В России несколько губернаторов не провели прямых линий с жителями

«Ведомости»: Аксенов, Бочаров, Воробьев, Миляев пока не провели прямых линий
Майя Назарова

Фото: chainarong06 / Shutterstock / Fotodom  

В России несколько губернаторов пока не провели прямых линий с жителями. Об этом стало известно «Ведомостям».

По данным издания, еще не общались с гражданами по итогам года глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Как выяснили ведомости, глава глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ответит на вопросы жителей 24 декабря. Кроме того, пока не общался с избирателями в формате прямой линии врио губернатора Тверской области Виталий Королев, назначенный на эту должность 5 ноября после досрочной отставки Игоря Рудени. Тот 29 сентября получил пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин активно готовится к своей прямой линии, которая состоится 19 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok