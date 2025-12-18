В России обсудили этический аспект в исследованиях по замедлению старения

Российские ученые провели дискуссию о геропротекторах в Госдуме

В Госдуме при поддержки партии «Новые люди» российские ученые встретились для обсуждения препаратов, замедляющих старение. Детали дискуссии по теме «Этические аспекты радикального продления жизни: создание кодекса разработчиков геропротекторов» приводит СМИ2.

Ведущие эксперты в области геронтологии и гериатрии обсудили создание этического кодекса для производителей антивозрастных препаратов. Соавтор данной инициативы, старший научный сотрудник НЦИЛС ВолгГМУ Роман Литвинов заметил, что основой такого документа должен быть акцент на здоровье пациента. По его словам, в кодексе также важно прописать схему контроля за исследованиями и пункты по безопасности при тестировании геропротекторов на людях.

«Кодекс требует, чтобы эффективность оценивалась по измеримым и достижимым критериям здорового долголетия — с фокусом на функциональные физические и когнитивные параметры или определенные суррогатные точки, имеющие обоснованную связь с механизмами старения», — пояснил специалист.

В рамках обсуждения темы также был поднять вопрос неравенства в доступе к геропротекторам после их появления на рынке. Ведущий сотрудник проектного офиса ВолгГМУ Виталий Ковалев заметил, что одной из главных задач при массовом производстве таких средств будет не допустить их превращения в некую привилегию. «В качестве практических механизмов рассматриваются интеграция в систему здравоохранения и инструменты снижения барьеров (регулирование цен, субсидирование, включение в ОМС)», — резюмировал он.

