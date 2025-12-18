В России оштрафовали Telegram

Суд в Москве оштрафовал Telegram за неисполнение предписаний Роскомнадзора

Мессенджер Telegram оштрафовали в России за неисполнение предписаний Роскомнадзора. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья признал компанию виновной в нарушении по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи»).

Telegram назначили штраф в размере 6 миллионов рублей.

В ноябре суд Москвы оштрафовал мессенджер на 3,8 миллиона рублей. Отмечалось, что Telegram не удалил запрещенную информацию, как это предписывает российский закон.

Перед этим Таганский суд Москвы оштрафовал платформу на семь миллионов рублей. Пояснялось, что Telegram повторно не выполнил требования, предъявляемые к владельцам социальной сети российским законодательством.