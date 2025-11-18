Интернет и СМИ
18:40, 18 ноября 2025Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали в России

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что платформу признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Уточняется, что мессенджер не удалил запрещенную информацию, как это предписывает российский закон.

Какие именно противозаконные сведения не удалил Telegram, в сообщении не уточняется.

В октябре стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей. Сообщалось, что мессенджер не выполнил требование российского законодательства, которые предъявляются к владельцу соцсети. Также к ответственности за нарушение той же статьи КоАП привлекли стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest. Им назначили штрафы такого же размера.

В сентябре Telegram оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Платформа также нарушила статью 13.41 КоАП.

