Telegram оштрафовали в России

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на несколько миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Telegram признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации»). Компании назначили наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей.

Ранее за такое же правонарушение привлекли к ответственности корпорации Microsoft и Apple. Первую компанию обязали выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей, вторую — штраф в размере 7 миллионов рублей.