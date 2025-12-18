Реклама

Экономика
19:48, 18 декабря 2025

В России оценили сборы зерна

Глава Минсельхоза Лут: Аграрии собрали свыше 147 млн тонн зерна в бункерном весе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

К настоящему времени суммарные объемы собранного в России зерна превысили отметку в 147 миллионов тонн в бункерном весе. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоз) Оксана Лут, ее слова приводит «Интерфакс».

К началу второй половины декабря, отметила руководитель ведомства, зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 97,5 процента сельхозземель. Качество зерна в этом году, добавила Лут, оказалось выше прошлогоднего. Порядка 40 процентов сборов пришлось на пшеницу 1-3-го класса, констатировала она.

В чистом весе, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, итоговый показатель за 2025 год запланирован на уровне в 137 миллионов тонн. Подавляющая часть (90 миллионов тонн), указал глава правительства, придется на ключевую агрокультуру — пшеницу.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев назвал объемы собранного в этом году зерна одними из лучших в новейшей истории. Подобного результата, подчеркнул он, аграриям удалось добиться, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые фиксировались весной-летом в ряде ключевых агрорегионов страны.

