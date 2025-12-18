В России резко выросли регистрации автомобилей немецкой тройки

Аналитик Целиков: В России выросло число регистраций машин BMW, Mercedes и Audi

Ноябрьские регистрации новых автомобилей большой немецкой тройки на российском рынке продемонстрировали рост на 160 процентов. За прошлый месяц на учет было поставлено 4 135 машин брендов BMW, Mercedes-Benz и Audi. Этот результат превысил показатель аналогичного периода прошлого года в 2,6 раза. Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

С января по ноябрь этого года в России было зарегистрировано 25 857 машин этих марок, что на 29 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анализируя индивидуальные показатели, эксперт сообщил, что в ноябре в стране было зарегистрировано 2 149 автомобилей BMW. Это на 166 процентов больше, чем годом ранее. За одиннадцать месяцев этого года совокупный объем составил 14 233 машины (рост на 31 процент).

На модели Mercedes-Benz в прошлом месяце пришлось 1 160 регистраций, что свидетельствует о росте на 108 процентов. С января по ноябрь общее количество новых автомобилей марки достигло 7 985 единиц (рост на 26 процентов).

Audi показала наиболее высокую динамику. Рост регистраций увеличился на 247 процентов — до 826 автомобилей. За одиннадцать месяцев на эту марку пришлось 3 639 машин, что на 25 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее Сергей Целиков рассказал, что в ноябре в 2,5 раза в годовом выражении увеличились поставки автомобилей с пробегом из Китая. Наибольшей популярностью у россиян тогда пользовались машины Toyota, Volkswagen, Honda, BMW и Audi.