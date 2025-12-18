В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

Аналитик Целиков: Китай нарастил поставки подержанных грузовиков в Россию

За одиннадцать месяцев этого года на вторичном рынке тяжелых коммерческих автомобилей (HCV) в России было реализовано 129,4 тысячи единиц техники, что на 1 процент ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные в своем Telegram-канале сообщил аналитик Сергей Целиков.

За это же время заметно увеличилось влияние производителей из Китая на российский рынок. На их долю пришлось почти 22 процента всего рынка подержанных тяжелых грузовиков. Количество сделок с машинами китайских марок достигло 28,2 тысячи, что на 65 процентов превышает прошлогодний показатель.

Значительная часть этой техники — относительно новая. Более 80 процентов из 28,2 тысячи проданных единиц составляют автомобили 2022-2025 годов выпуска. Наибольшая доля, 45 процентов, принадлежит грузовикам, выпущенным в 2023 году. На машины 2024-2025 годов производства пришлось 9 процентов, что на вторичном рынке является значительным показателем.

Наиболее популярной категорией среди подержанных китайских HCV стали самосвалы — 54 процента рынка (15,2 тысячи единиц). Спрос на них вырос на 29 процентов в сравнении с прошлым годом. Второй по объему сегмент — седельные тягачи, занявшие 29 процентов рынка (8,2 тысячи). Речь идет о росте продаж в 2,5 раза (на 150 процентов).

Лидером по объему сделок на вторичном рынке китайских тяжелых грузовиков в России стала марка Shacman, которой принадлежит 32 процента продаж. За ней следуют FAW (22 процента), Sitrak (19), Howo (11) и Dongfeng (5).

Ранее стало известно, что в ноябре был зафиксирован значительный рост ввоза в нашу страну автомобилей с пробегом из Китая. За месяц было импортировано 10 949 легковых подержанных машин, что в 2,5 раза превышает показатель ноября прошлого года. Таким образом рост составил 145 процентов.

