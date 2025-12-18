В российском регионе все коммерческие клиники отказались от проведения абортов

В Республике Алтай все коммерческие клиники отказались от проведения абортов. Об этом сообщил в Telegram глава региона Андрей Турчак.

По его словам, до 18 декабря в регионе оставался всего один частный медицинский центр, где можно было провести процедуру прерывания беременности. Теперь и он прекратил оказывать такие услуги, отметил Турчак.

«И это только начало. Число сохраненных беременностей растет, а значит, мы на правильном пути», — добавил глава региона.

Ранее в Республике Алтай было принято решение об ограничении продажи алкоголя. Запрет будет распространяться на выходные и праздничные дни.