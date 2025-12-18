СВР РФ: Дело Миндича и Зеленского разрушает Украину

Коррупционный скандал на Украине, известный также как дело бизнесмена Тимура Миндича и президента Украины Владимира Зеленского, разрушает страну. Об этом заявили в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР РФ).

«Диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича — Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого В. Зеленского», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, западные дипломаты вовсе не исключают расправы над украинскими элитами со стороны разгневанного гражданского населения страны.

В последние несколько месяцев на Украине обострилась дискуссия с так называемым «делом Миндича». Соратник Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич организовал схему, по которой украинские чиновники на госзаказах похитили более 100 миллионов долларов.