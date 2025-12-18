Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:50, 18 декабря 2025Наука и техника

В США назвали главную проблему украинских С-300

TWZ: Единственный источник новых ракет для ЗРС С-300 — Россия
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ukrainian Air Force

Киев планирует получить дополнительные ракеты для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300, которые оплатит Норвегия, однако единственным источником новых перехватчиков остается Россия. Главную проблему украинских С-300 назвало американское издание TWZ.

Осло профинансирует покупку ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках нового пакета помощи. В публикации подчеркнули, что Киев испытывает острую необходимость в большом количестве зенитных ракет.

«Единственным известным источником ракет-перехватчиков нового производства для систем С-300 на сегодняшний день является Россия, что сразу же вызывает вопросы о том, откуда возьмутся ракеты, за которые Норвегия планирует платить», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Западная военная техника на Украине. Какое оружие поставляют ВСУ?
Западная военная техника на Украине.Какое оружие поставляют ВСУ?
23 декабря 2024
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

Автор напомнил, что ранее Украине передали одну батарею С-300ПМУ из Словакии. Осталось всего две страны-члена НАТО, которые эксплуатируют С-300. В арсенале Болгарии находится два дивизиона С-300ПМУ, а Греция располагает системами С-300ПМУ-1. При этом в публикации подчеркнули, что достоверно неизвестно, сколько ракет находится на вооружении этих стран и в каком они состоянии.

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot научили трюку российских ЗРС С-300. «Патриоты» получат новую пусковую установку, которая позволит поражать расположенные позади системы цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долиной вернули часть денег за квартиру

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла»

    Врач оценила эффективность популярного народного средства от похмелья

    Россиянин угадал точный счет трех футбольных матчей и приумножил ставку в 1,6 тысячи раза

    Россияне выбрали лучшие фильмы, песни и шоу уходящего года

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Раскрыты размеры складного iPhone

    19-летняя внучка Маслякова показала фото в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok