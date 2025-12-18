Реклама

14:40, 18 декабря 2025Россия

В России заговорили о громкой отставке после дела Долиной

Политолог Бовт связал отставку Барщевского со скандалом из-за квартиры Долиной
Марк Леонов
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Громкая отставка Михаила Барщевского с поста в Конституционном суде (КС) России может быть связана с «делом Ларисы Долиной». Об этом в Telegram заявил российский политолог Георгий Бовт.

По словам эксперта, Барщевский мог покинуть должность представителя правительства при КС, так как косвенно связан с разразившимся из-за ситуации с квартирой Долиной скандалом, о котором заговорили особенно активно после решения Верховного суда о пересмотре дела. Бовт отметил, что адвокат артистки Мария Пухова — сотрудница адвокатской коллегии «Барщевский и партнеры», которую основал именно Михаил Барщевский.

«Вот, кажется прорисовывается причина скоропалительной отставки Михаила Барщевского (...) Фамилия в названии коллегии — не случайное совпадение», — заявил он. Бовт добавил, что, по его мнению, интересы певицы лоббировались на высоком уровне.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей Полине Лурье, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Лурье.

Ранее общественник и блогер Сергей Колясников порассуждал о крыше Долиной.

