14:09, 18 декабря 2025Силовые структуры

Барщевский покинет должность представителя правительства в Конституционном суде

Барщевский объявил об уходе с поста представителя правительства в КС России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Полномочный представитель правительства в Конституционном суде (КС) Михаил Барщевский сообщил, что покидает должность. Его слова передает РИА Новости.

«Я перед вами выступаю последний раз. Как говорится, на прощание я скажу. Без двух месяцев четверть века я представлял правительство в Конституционном суде», — заявил заслуженный юрист России на открытом заседании КС.

Барщевский признался, что за 25 лет он не всегда соглашался с решениями Конституционного суда и только в двух случаях был категорически против. Он подчеркнул, что его позиция всегда совпадала с решением КС по всем значимым делам, определяющим жизнь России.

«Конституция, она о правах людей, о правах граждан. Она не о правах государства, она о правах людей. И поэтому Конституционный суд, и вам в подавляющем большинстве случаев это удается, Конституционный суд защищает права граждан», — заключил спикер.

Барщевский представлял правительство в Конституционном суде РФ с 2001 года. Таким образом, его служба продолжалась 24 года.

Ранее стало известно, что из записи эфира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» вырезали отрывок, в котором Барщевский рассуждает о штрафах для должностных лиц.

