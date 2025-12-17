Реклама

Интернет и СМИ
13:22, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

Лурье расскажет о деле Долиной в «Пусть говорят»

Покупательница квартиры Долиной Лурье выступит в программе «Пусть говорят»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Полина Лурье, покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, выступит в программе «Пусть говорят» на Первом канале и расскажет о деле с недвижимостью. Выпуск с ее участием канал анонсировал в Telegram.

«Впервые в студии появится покупатель жилья — Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки», — говорится в публикации. Уточняется, что выпуск с участием Лурье выйдет в эфир в среду, 17 декабря, в 19:45.

При этом Долина уже участвовала в «Пусть говорят», выпуск с ней вышел 5 декабря. В нем певица рассказала, что в течение нескольких месяцев была под влиянием мошенников, которые и убедили ее продать квартиру. Она также пообещала вернуть Лурье деньги, которые та заплатила за жилье. Однако Долина добавила, что у нее нет этой суммы. Когда именно она планирует отдать деньги, артистка не уточнила. Лурье от съемок в том выпуске отказалась.

Материалы по теме:
«За каждым таким случаем стоит горе людей» Полине Лурье вернули право на квартиру Долиной. Как проходило заседание Верховного суда?
«За каждым таким случаем стоит горе людей»Полине Лурье вернули право на квартиру Долиной. Как проходило заседание Верховного суда?
Сегодня
«Русские объединялись против Наполеона, Гитлера и Долиной». Как певицу хейтят за дело с квартирой и припоминают ей старые скандалы
«Русские объединялись против Наполеона, Гитлера и Долиной». Как певицу хейтят за дело с квартирой и припоминают ей старые скандалы
1 декабря 2025

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд поставил точку в деле о недвижимости Долиной и отменил решения нижестоящих инстанций, оставив право собственности за Лурье как за добросовестным покупателем. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.

Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Позднее певица передала вырученные средства и свои сбережения мошенникам. Долина обратилась в суд, ей вернули недвижимость. Лурье по итогам этих решений осталась без жилья и без денег. Она обратилась в Верховный суд.

