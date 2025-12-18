В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку вейпов с 1 апреля 2026 года

Обязательная маркировка электронных сигарет и других аналогичных электронных устройств для потребления никотина может быть введена в России с 1 апреля 2026 года с переходным периодом до 1 июня. Соответствующий проект изменений в постановление правительства за авторством Минпромторга опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Под такими устройствами подразумеваются электронные сигареты и вейпы. В случае утверждения проекта их продавцы должны будут подавать заявление о регистрации в информационной системе мониторинга.

Маркировка табачных изделий в России началась еще с 2019 года, однако устройства для курения до настоящего времени под ее действие не попадали. С 14 июля 2025 года по 28 февраля 2026-го в России маркировка электронных сигарет и вейпов проходит в рамках эксперимента, то есть на добровольной основе.

В правительстве считают, что переход на обязательную основу поможет исключить распространение подделок. Директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров оценил долю контрафакта на рынке электронных сигарет или никотиновых жидкостей в 80 процентов.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» потребовали ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов по аналогию с мерами, применяемыми к наркотическим веществам. Они объяснили, что хотят таким образом обеспечить защиту здоровья граждан, особенно детей.