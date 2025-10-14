В России призвали ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

Депутаты Госдумы призвали ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с инициативой ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами идеи стали первый замрук думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко. Они уточнили, что хотят ввести уголовную ответственность за продажу вейпов по аналогии с мерами, действующими в отношении наркотических средств.

«Необходимо выработать четкую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодежи», — призвал Гусев.

В 2025 году российские власти активно рассматривают вопрос запрета на продажу и оборот вейпов и жидкостей для них. Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий по полному запрету вейпов.

В Госдуме выступали с инициативой приравнять вейпы к наркотикам. В свою очередь, Российский экологический оператор (РЭО) предложил увеличить экологический сбор с производителей и импортеров вейпов (электронных сигарет) из-за сложности их утилизации.