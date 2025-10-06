Экономика
15:03, 6 октября 2025Экономика

Долю теневого рынка вейпов в России оценили

Эксперт Владимиров: Почти 80 % вейпов в России находятся вне легального оборота
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Почти 80 процентов вейпов в России находятся вне легального оборота. Так оценил долю теневого рынка директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров, его слова приводит aif.ru.

По словам эксперта, четыре из пяти электронных сигарет или никотиновых жидкостей продаются нелегально.

«Подавляющая часть продукции попадает к потребителям без сертификации, без налогов и без какого-либо контроля качества. В итоге бюджет теряет миллиарды, а люди покупают товар с непонятным составом и рискуют здоровьем», — пояснил он.

Причиной тенденции Владимиров назвал резкое повышение акцизов — годом ранее они выросли более чем вдвое — с 20 до 42 рублей за миллилитр, а в 2025-м акцизы выросли уже до 44 рублей. Такая фискальная нагрузка на практике фактически убила отрасль — производство в России стало невыгодным, а прилавки заполнили одноразовые устройства из Китая

Российские власти в 2025 году активно рассматривают вопрос запрета на продажу и оборот вейпов (электронных сигарет) и жидкостей для них. Так, президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий по полному запрету вейпов. Также в Госдуме выступали с инициативой приравнять вейпы к наркотикам. В свою очередь, Российский экологический оператор (РЭО) предложил увеличить экологический сбор с производителей и импортеров вейпов (электронных сигарет) из-за сложности их утилизации.

